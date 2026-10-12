W USA Pentagon i amerykańska Administracja Małych Przedsiębiorstw (SBA) zawarły porozumienie, które ma rozszerzyć dostęp małych firm z bazy przemysłu obronnego do strategicznego kapitału. Inicjatywa ma pomóc dostawcom, producentom i innowatorom pozyskiwać finansowanie na wzmocnienie krajowych łańcuchów dostaw i zwiększenie produkcji, informuje The Hill.

Współpraca Pentagonu i SBA

Porozumienie rozwija działania Smaller War Plants Commission (SWPC), której utworzenie ogłoszono pod koniec sierpnia. Koordynuje ono pracę Jednostki Obrony Gospodarczej Pentagonu z Biurem Inwestycji i Innowacji oraz Biurem Dostępu do Kapitału SBA.

Jednostka Obrony Gospodarczej będzie identyfikować firmy potrzebujące finansowania za pośrednictwem programu Business Operators for National Defense. Potencjalni uczestnicy będą kierowani do SBA, która dzięki swojej sieci pożyczkodawców pomoże im uzyskać środki w ramach programów wspieranych przez administrację.

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Wsparcie mocy przemysłowych

Porozumienie umożliwia również SBA wspieranie inwestycji Jednostki Obrony Gospodarczej w małe i średnie przedsiębiorstwa, które odbudowują lub rozszerzają moce przemysłowe niezbędne dla bezpieczeństwa narodowego. Wśród wskazanych kierunków są materiały o krytycznym znaczeniu, wydobycie strategicznych i krytycznych metali oraz minerałów, a także amunicja.

Sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył, że komisja będzie mogła szybko kierować strategiczny kapitał do małych przedsiębiorstw produkujących okręty, amunicję, mikroelektronikę, materiały, komponenty i technologie dla wojska. Administratorka SBA Kelly Loeffler zaznaczyła, że mali producenci stanowią 70% amerykańskiej bazy przemysłu obronnego. Według niej SBA zarządza portfelem małych przedsiębiorstw o wartości niemal 500 mld dolarów.

Historyczny model komisji

W sierpniu SWPC przedstawiono jako odpowiednik Smaller War Plants Corporation, utworzonej przez Kongres USA w latach 40. XX wieku. Ta struktura pomagała małym przedsiębiorstwom produkować towary wojskowe podczas II wojny światowej, zapewniała kontrakty, udzielała pożyczek i oferowała pomoc techniczną.

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