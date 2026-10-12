105名公民从加纳被遣返尼日利亚，他们是在一次打击与网络犯罪有关团伙的行动中被发现的。加纳当局共发现119名尼日利亚人，另有14人正在接受必要程序。

据Premium Times Nigeria报道，此次行动是在加纳网络安全局联系后，由尼日利亚国家安全顾问办公室协调的。尼日利亚移民局、国家安全部、国家情报局、国家难民、移民和境内流离失所者委员会，以及尼日利亚驻加纳高级专员公署也参与了行动。

核查与重新融入

尼日利亚国家禁止人口贩运机构（NAPTIP）总干事宾塔·贝洛代表该国政府接收了被遣返人员。该机构表示，这些公民将接受信息登记和重新融入程序，以确定其个人情况及所需援助。

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NAPTIP没有说明这105名返国人员中是否有人被认定为人口贩运受害者，也没有说明他们是否被迫参与网络犯罪。该机构表示，将根据核查结果提供支持。

国家间合作

该机构感谢加纳网络安全局、加纳移民局和英国国家打击犯罪局对行动的支持。NAPTIP还呼吁尼日利亚公民谨慎对待海外工作机会、奖学金和其他机会，尤其是在这些机会包含不切实际的承诺或不明确的就业条件时。

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