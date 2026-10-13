2026年10月12日，哥伦比亚在纽约举行的联合国安理会会议上，请求将农村地区改革从联合国核查与FARC组织于2016年达成的和平协议的特派团授权中排除。外交部长奥马尔·布拉提议，特派团应将工作重点放在前FARC战斗人员的重返社会及其安全保障上，据《The Rio Times》报道。

哥伦比亚的提议

布拉表示，农村地区改革应成为由哥伦比亚机构实施的可持续国家政策。和平协议的相关章节规定，应为贫困农村地区提供土地、道路和服务。联合国安理会于2023年将对这一领域的监督纳入特派团的任务。

特派团现行授权将于2026年10月31日到期。要延长或修改其职权，安理会必须以15票中至少9票通过一项新决议，且常任理事国不得行使否决权。目前尚未确定投票日期。

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美国立场与安全局势

美国驻联合国负责管理与改革事务的代表杰弗里·巴托斯支持哥伦比亚自主负责农村地区改革的意图。同时，他表示，特派团应保留其核心核查职能以及在各地区的存在。

联合国秘书长特别代表兼特派团负责人米罗斯拉夫·延恰表示，自2016年以来，哥伦比亚已有501名前FARC战斗人员被杀。超过1.1万名前组织成员仍处于重返社会进程中，并启动了约6000个生产项目和300个合作社。根据他引用的政府数据，非法武装团体人数从2022年的约1.5万人增至约2.8万人。

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