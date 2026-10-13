Колумбия 12 октября 2026 года на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке попросила исключить реформу сельских территорий из мандата Миссии ООН по верификации мирного соглашения 2016 года с группировкой FARC. Министр иностранных дел Омар Була предложил сосредоточить работу миссии на реинтеграции бывших бойцов FARC и гарантиях их безопасности, сообщает The Rio Times.

Предложение Колумбии

По словам Булы, реформа сельских территорий должна быть устойчивой государственной политикой, которую будут осуществлять колумбийские институты. Соответствующий раздел мирного соглашения предусматривает обеспечение бедных сельских районов землей, дорогами и услугами. Совет Безопасности ООН включил контроль за этим направлением в задачи миссии в 2023 году.

Действующий мандат миссии истекает 31 октября 2026 года. Чтобы продлить или изменить ее полномочия, Совету Безопасности необходимо принять новую резолюцию как минимум девятью голосами из 15 без вето со стороны постоянных членов. Дата голосования пока не назначена.

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Позиция США и ситуация с безопасностью

Представитель США при ООН по вопросам управления и реформ Джеффри Бартос поддержал намерение Колумбии самостоятельно отвечать за реформу сельских территорий. В то же время он заявил, что миссия должна сохранить основные функции верификации и присутствие в регионах.

Специальный представитель генерального секретаря ООН и глава миссии Мирослав Енча сообщил, что с 2016 года в Колумбии были убиты 501 бывший боец FARC. Более 11 тысяч бывших участников группировки остаются в процессе реинтеграции и запустили около 6 тысяч производственных проектов и 300 кооперативов. По приведенным им правительственным данным, численность незаконных вооруженных групп выросла примерно с 15 тысяч человек в 2022 году до около 28 тысяч.

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