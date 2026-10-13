12 października 2026 roku podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku Kolumbia poprosiła o wyłączenie reformy obszarów wiejskich z mandatu Misji Weryfikacyjnej ONZ ds. porozumienia pokojowego z 2016 roku z ugrupowaniem FARC. Minister spraw zagranicznych Omar Bula zaproponował skoncentrowanie pracy misji na reintegracji byłych bojowników FARC i gwarancjach ich bezpieczeństwa, informuje The Rio Times.

Propozycja Kolumbii

Według Buli reforma obszarów wiejskich powinna być trwałą polityką państwową realizowaną przez kolumbijskie instytucje. Odpowiedni rozdział porozumienia pokojowego przewiduje zapewnienie biednym obszarom wiejskim ziemi, dróg i usług. Rada Bezpieczeństwa ONZ włączyła monitorowanie tego kierunku do zadań misji w 2023 roku.

Obecny mandat misji wygasa 31 października 2026 roku. Aby przedłużyć lub zmienić jej uprawnienia, Rada Bezpieczeństwa musi przyjąć nową rezolucję co najmniej dziewięcioma głosami z 15, bez weta ze strony stałych członków. Data głosowania nie została jeszcze wyznaczona.

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Stanowisko USA i sytuacja bezpieczeństwa

Przedstawiciel USA przy ONZ ds. zarządzania i reform Jeffrey Bartos poparł zamiar Kolumbii, by samodzielnie odpowiadać za reformę obszarów wiejskich. Jednocześnie stwierdził, że misja powinna zachować podstawowe funkcje weryfikacyjne i obecność w regionach.

Specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ i szef misji Miroslav Jenča poinformował, że od 2016 roku w Kolumbii zabito 501 byłych bojowników FARC. Ponad 11 tysięcy byłych członków ugrupowania pozostaje w procesie reintegracji i uruchomiło około 6 tysięcy projektów produkcyjnych oraz 300 spółdzielni. Według przytoczonych przez niego danych rządowych liczebność nielegalnych grup zbrojnych wzrosła z około 15 tysięcy osób w 2022 roku do około 28 tysięcy.

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