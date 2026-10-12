Из Ганы в Нигерию репатриировали 105 граждан, которых выявили в ходе операции против группировок, связанных с киберпреступностью. Всего власти Ганы выявили 119 нигерийцев, еще 14 человек проходят необходимые процедуры.

Как сообщает Premium Times Nigeria, операцию координировало Управление советника Нигерии по национальной безопасности после контакта со стороны Управления кибербезопасности Ганы. В ней также участвовали Иммиграционная служба Нигерии, Департамент государственной безопасности, Национальное разведывательное агентство, Национальная комиссия по делам беженцев, мигрантов и внутренне перемещенных лиц, а также Высшая комиссия Нигерии в Гане.

Проверка и реинтеграция

Генеральный директор Национального агентства Нигерии по запрещению торговли людьми NAPTIP Бинта Белло приняла репатриированных от имени правительства страны. В агентстве сообщили, что граждане пройдут профилирование и процедуры реинтеграции, чтобы определить их индивидуальные обстоятельства и необходимую помощь.

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NAPTIP не уточнило, были ли кто-либо из 105 вернувшихся признаны жертвами торговли людьми и были ли они вынуждены участвовать в киберпреступлениях. Агентство заявило, что будет предоставлять поддержку в соответствии с результатами проверки.

Сотрудничество между странами

Агентство поблагодарило Управление кибербезопасности Ганы, Иммиграционную службу Ганы и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании за поддержку операции. NAPTIP также призвало граждан Нигерии с осторожностью относиться к предложениям работы, стипендиям и другим возможностям за рубежом, особенно если они содержат нереалистичные обещания или неясные условия трудоустройства.

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