Z Ghany do Nigerii repatriowano 105 obywateli, których wykryto podczas operacji przeciwko grupom powiązanym z cyberprzestępczością. Łącznie władze Ghany zidentyfikowały 119 Nigeryjczyków, a kolejnych 14 osób przechodzi niezbędne procedury.

Jak informuje Premium Times Nigeria, operację koordynowało Biuro Doradcy Nigerii ds. Bezpieczeństwa Narodowego po kontakcie ze strony Ghańskiego Urzędu Cyberbezpieczeństwa. Zaangażowane były również Nigeryjska Służba Imigracyjna, Departament Służb Państwowych, Narodowa Agencja Wywiadowcza, Narodowa Komisja ds. Uchodźców, Migrantów i Osób Wewnętrznie Przesiedlonych oraz Wysoka Komisja Nigerii w Ghanie.

Weryfikacja i reintegracja

Binta Bello, dyrektorka generalna Nigeryjskiej Krajowej Agencji ds. Zakazu Handlu Ludźmi (NAPTIP), przyjęła repatriowanych w imieniu rządu kraju. Agencja poinformowała, że obywatele przejdą profilowanie oraz procedury reintegracyjne, aby ustalić ich indywidualną sytuację i potrzebną pomoc.

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NAPTIP nie sprecyzowała, czy którekolwiek ze 105 osób, które powróciły, uznano za ofiary handlu ludźmi ani czy zostały zmuszone do udziału w cyberprzestępczości. Agencja oświadczyła, że udzieli wsparcia zgodnie z wynikami weryfikacji.

Współpraca między krajami

Agencja podziękowała Ghańskiemu Urzędowi Cyberbezpieczeństwa, Służbie Imigracyjnej Ghany oraz brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości za wsparcie operacji. NAPTIP zaapelowała także do obywateli Nigerii o ostrożność wobec ofert pracy, stypendiów i innych możliwości za granicą, zwłaszcza jeśli zawierają nierealistyczne obietnice lub niejasne warunki zatrudnienia.

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