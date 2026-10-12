埃及记者工会主席哈立德·埃尔巴尔希表示，在该组织因支持独立平台 Matsadaash 的六名被拘记者而受到批评后，工会将继续捍卫新闻自由。据半岛电视台报道，工会已就被拘人员遭受酷刑的指控向埃及检察机关提出申诉。

埃尔巴尔希强调，侵犯一名记者的自由就是侵犯所有其他记者的自由，并会削弱对其保护的保障。亲政府评论人士批评工会为记者辩护，而埃及当局否认了酷刑指控。

拘留与指控

穆罕默德·阿德尔、穆罕默德·阿什拉夫·阿布-埃米拉、伊斯兰·巴拉卡特、奥马尔·赫拉勒、穆罕默德·马哈茂德和阿卜杜拉·卡德里于9月28日和29日被拘留。他们出庭接受最高国家安全检察院审理，该机构负责处理国家安全案件。这些记者在调查期间被还押拘留15天。

埃及检方指控六名 Matsadaash 员工为一家与穆斯林兄弟会有关联的媒体机构工作。埃及当局将该组织认定为“恐怖主义”组织，但该组织本身否认这一说法。Matsadaash 联合创始人阿卜杜勒拉赫曼·曼苏尔也否认该平台与穆斯林兄弟会存在任何联系。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

酷刑指控

代表被拘者的埃及个人权利倡议组织（EIPR）律师表示，这些记者被关押五天，期间无法与家人及辩护律师联系。在提出申诉后，他们在律师和记者工会代表在场的情况下出庭接受检察官讯问。

根据 EIPR 的说法，被拘者依据2015年反恐法被关押，尽管人权捍卫者称，检方指控他们散布谣言或“虚假”消息。该组织还表示，大多数记者称遭到殴打、电击，并被强迫录制捏造的供词。埃及内政部否认了这些指控。

Matsadaash 于2018年作为事实核查平台成立，随后扩展至调查新闻领域。其网站在埃及被封锁，该平台在 Facebook 上拥有超过130万名关注者。

关注我们在