Глава Союза журналистов Египта Халед Эльбальши заявил, что организация продолжит защищать свободу прессы после критики из-за поддержки шести задержанных журналистов независимой платформы Matsadaash. Как сообщает Al Jazeera, союз подал жалобу в прокуратуру Египта в связи с утверждениями о пытках задержанных.

Эльбальши подчеркнул, что нарушение свободы одного журналиста является нарушением свободы всех остальных и ослабляет гарантии ее защиты. Провластные комментаторы критиковали союз за защиту журналистов, в то время как египетские власти отвергли обвинения в пытках.

Задержания и обвинения

Мохамеда Аделя, Мохамеда Ашрафа Абу-Эмейру, Ислама Бараката, Омара Хелаля, Мохамеда Махмуда и Абдаллу Кадри задержали 28 и 29 сентября. Они предстали перед Высшей прокуратурой государственной безопасности, которая рассматривает дела о национальной безопасности. Журналистов оставили под стражей на 15 дней на время расследования.

Прокуратура Египта обвиняет шестерых сотрудников Matsadaash в работе на медиаорганизацию, связанную с «Братьями-мусульманами». Египетские власти признали эту группировку «террористической», однако сама организация отрицает такие утверждения. Сооснователь Matsadaash Абдельрахман Мансур также отверг любые связи платформы с «Братьями-мусульманами».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Утверждения о пытках

Египетская инициатива за личные права (EIPR), адвокаты которой представляют интересы задержанных, заявила, что журналистов пять дней содержали без связи с семьями и защитниками. После жалоб они предстали перед прокурорами в присутствии адвокатов и представителя Союза журналистов.

По данным EIPR, задержанных содержат в соответствии с антитеррористическим законом 2015 года, хотя прокуратура, по утверждению правозащитников, обвиняет их в распространении слухов или «ложных» сообщений. Организация также сообщила, что большинство журналистов заявили об избиениях, ударах током и принуждении к записи сфабрикованных признаний. Министерство внутренних дел Египта отвергло эти обвинения.

Matsadaash была основана в 2018 году как платформа для проверки фактов, а затем расширилась до расследовательской журналистики. Ее сайт заблокирован в Египте, а у платформы более 1,3 миллиона подписчиков в Facebook.

Читай нас в