Szef Egipskiego Syndykatu Dziennikarzy Chalid Elbalszy oświadczył, że organizacja będzie nadal bronić wolności prasy po krytyce związanej z jej wsparciem dla sześciu zatrzymanych dziennikarzy niezależnej platformy Matsadaash. Jak podaje Al Jazeera, syndykat złożył skargę do egipskiej prokuratury w związku z twierdzeniami o torturowaniu zatrzymanych.

Elbalszy podkreślił, że naruszenie wolności jednego dziennikarza jest naruszeniem wolności wszystkich pozostałych i osłabia gwarancje jej ochrony. Komentatorzy popierający władze krytykowali syndykat za obronę dziennikarzy, podczas gdy egipskie władze odrzuciły zarzuty tortur.

Zatrzymania i zarzuty

Mohamed Adel, Mohamed Ashraf Abu-Emira, Islam Barakat, Omar Helal, Mohamed Mahmoud i Abdallah Kadry zostali zatrzymani 28 i 29 września. Stanęli przed Najwyższą Prokuraturą Bezpieczeństwa Państwowego, która rozpatruje sprawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Dziennikarze pozostali w areszcie przez 15 dni na czas śledztwa.

Egipska prokuratura oskarża sześciu pracowników Matsadaash o pracę dla organizacji medialnej powiązanej z Bractwem Muzułmańskim. Egipskie władze uznały to ugrupowanie za „terrorystyczne”, jednak sama organizacja zaprzecza tym twierdzeniom. Współzałożyciel Matsadaash Abdelrahman Mansour również odrzucił wszelkie powiązania platformy z Bractwem Muzułmańskim.

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Twierdzenia o torturach

Egipska Inicjatywa na rzecz Praw Osobistych (EIPR), której prawnicy reprezentują zatrzymanych, podała, że dziennikarze byli przez pięć dni przetrzymywani bez kontaktu z rodzinami i obrońcami. Po złożeniu skarg stanęli przed prokuratorami w obecności prawników oraz przedstawiciela Syndykatu Dziennikarzy.

Według EIPR zatrzymani są przetrzymywani na podstawie ustawy antyterrorystycznej z 2015 roku, choć prokuratura, jak twierdzą obrońcy praw człowieka, zarzuca im rozpowszechnianie plotek lub „fałszywych” informacji. Organizacja podała również, że większość dziennikarzy zgłosiła pobicia, rażenie prądem i zmuszanie do nagrywania sfabrykowanych zeznań. Egipskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odrzuciło te zarzuty.

Matsadaash powstała w 2018 roku jako platforma weryfikacji faktów, a następnie rozszerzyła działalność o dziennikarstwo śledcze. Jej strona internetowa jest zablokowana w Egipcie, a platforma ma ponad 1,3 mln obserwujących na Facebooku.

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