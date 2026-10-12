В Нигерии федеральное правительство совместно с правительствами штатов начало работу над механизмами упрощения и укрепления ипотечной и земельной системы для ускорения обеспечения доступным жильем. Об этом на открытии 15-го заседания Национального совета по земельным вопросам, жилью и городскому развитию в городе Сокото заявил комиссар штата Сокото по земельным вопросам, жилью, геодезии и городскому планированию Насиру Дантсохо, сообщает Premium Times Nigeria.

Предложения по ипотеке

Дантсохо выступил за снижение процентных ставок по ипотечным кредитам с нынешнего двузначного уровня до однозначного. Он также предложил продлить срок погашения ипотеки с 25 до 35 лет, чтобы выплаты стали более доступными.

Чиновник призвал расширить доступ к ипотеке за пределы формального государственного и частного секторов. По его словам, в систему жилищного финансирования следует включить работников неформального сектора, в том числе торговцев и фермеров, которые часто не охвачены соответствующими программами. Он также обратился к финансовым учреждениям, в частности к Федеральному ипотечному банку Нигерии, с призывом обеспечить достаточное финансирование и гибкие графики платежей для людей с сезонными доходами. В качестве примера он привел фермеров, которые могли бы погашать кредит после сбора урожая.

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Цифровизация земельных реестров

Дантсохо подчеркнул необходимость цифровизации земельного администрирования в штатах, чтобы повысить эффективность и прозрачность процедур. Он также заявил, что дефицит жилья в Нигерии превышает 14,5 млн единиц, а около 50,6 млн человек живут в небезопасных домах.

Постоянный секретарь министерства земельных вопросов, жилья, геодезии и городского планирования штата Сокото Мои Тамбувал заявил, что штат продолжает земельные реформы, в частности цифровизацию земельных записей, сокращение сроков оформления земельных документов и выделение участков для массового жилищного строительства в рамках федеральной программы Renewed Hope Housing Programme. Во встрече, посвященной укреплению ипотечной, земельной и институциональной системы, приняли участие земельные администраторы, частные девелоперы и другие участники из 36 штатов Нигерии.

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