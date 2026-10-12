尼日利亚联邦政府与各州政府已开始研究简化和加强抵押贷款及土地制度的机制，以加快提供可负担住房。索科托州土地、住房、测量和城市规划专员纳西鲁·丹措霍在索科托市举行的第15次国家土地、住房和城市发展委员会会议开幕式上表示，据Premium Times Nigeria报道。

抵押贷款提议

丹措霍主张将住房抵押贷款的利率从目前的两位数水平降至个位数。他还提议将抵押贷款偿还期限从25年延长至35年，以使还款更加可负担。

该官员呼吁将抵押贷款的获取范围扩大到正式公共和私营部门之外。他表示，应将非正规部门的从业者纳入住房融资体系，包括经常未被相关计划覆盖的商贩和农民。他还呼吁包括尼日利亚联邦抵押银行在内的金融机构，为季节性收入人群提供充足资金和灵活的还款安排。他以农民为例称，他们可以在收获后偿还贷款。

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土地登记数字化

丹措霍强调，各州需要实现土地管理数字化，以提高程序的效率和透明度。他还表示，尼日利亚的住房缺口超过1450万套，约5060万人居住在不安全的房屋中。

索科托州土地、住房、测量和城市规划部常务秘书莫伊·坦布瓦尔表示，该州正在继续推进土地改革，包括土地记录数字化、缩短土地文件办理时间，以及在联邦“重燃希望住房计划”框架内划拨土地用于大规模住房建设。来自尼日利亚36个州的土地管理人员、私营开发商和其他参与者出席了此次关于加强抵押贷款、土地和机构体系的会议。

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