W Nigerii rząd federalny wspólnie z rządami stanów rozpoczął prace nad mechanizmami uproszczenia i wzmocnienia systemu hipotecznego oraz systemu gruntów, aby przyspieszyć zapewnienie dostępnych cenowo mieszkań. Poinformował o tym komisarz stanu Sokoto ds. gruntów, mieszkalnictwa, geodezji i planowania miejskiego Nasiru Dantsoho podczas otwarcia 15. posiedzenia Krajowej Rady ds. Gruntów, Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w mieście Sokoto, podaje Premium Times Nigeria.

Propozycje dotyczące kredytów hipotecznych

Dantsoho opowiedział się za obniżeniem stóp procentowych kredytów hipotecznych z obecnego dwucyfrowego poziomu do poziomu jednocyfrowego. Zaproponował również wydłużenie okresu spłaty kredytu hipotecznego z 25 do 35 lat, aby raty były bardziej dostępne.

Urzędnik wezwał do rozszerzenia dostępu do kredytów hipotecznych poza formalny sektor publiczny i prywatny. Według niego do systemu finansowania mieszkalnictwa należy włączyć pracowników sektora nieformalnego, w tym handlowców i rolników, którzy często nie są objęci odpowiednimi programami. Zaapelował także do instytucji finansowych, w tym Federalnego Banku Hipotecznego Nigerii, o zapewnienie wystarczającego finansowania i elastycznych harmonogramów płatności dla osób o dochodach sezonowych. Jako przykład podał rolników, którzy mogliby spłacać kredyt po zbiorach.

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Cyfryzacja rejestrów gruntów

Dantsoho podkreślił potrzebę cyfryzacji administracji gruntami w stanach, aby zwiększyć efektywność i przejrzystość procedur. Oświadczył również, że deficyt mieszkaniowy w Nigerii przekracza 14,5 mln lokali, a około 50,6 mln osób mieszka w niebezpiecznych domach.

Stały sekretarz ministerstwa ds. gruntów, mieszkalnictwa, geodezji i planowania miejskiego stanu Sokoto, Moi Tambuwal, oświadczył, że stan kontynuuje reformy gruntowe, w tym cyfryzację ewidencji gruntów, skracanie czasu opracowywania dokumentów gruntowych oraz przydzielanie działek pod masowe budownictwo mieszkaniowe w ramach federalnego programu Renewed Hope Housing Programme. W spotkaniu poświęconym wzmocnieniu systemu hipotecznego, gruntowego i instytucjonalnego uczestniczyli administratorzy gruntów, prywatni deweloperzy oraz inni uczestnicy ze wszystkich 36 stanów Nigerii.

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