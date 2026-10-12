В Нигерии в результате двух отдельных нападений вооруженных людей в выходные погибли 24 человека. Среди убитых — восемь военнослужащих и один полицейский. Нападения произошли на северо-западе и в центральной части страны.

Данные о погибших

О количестве погибших в понедельник, 12 октября, сообщили местные жители и гуманитарные работники. Как пишет The Hindu, речь идет о двух отдельных нападениях, произошедших в течение выходных.

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В сообщении не уточняется, где именно произошли атаки и при каких обстоятельствах погибли военнослужащие и полицейский. В то же время отмечается, что в последнее время в этих двух регионах участились нападения на общины.

Причины насилия

Увеличение числа нападений связывают с деятельностью банд, которые похищают людей ради выкупа и занимаются кражами скота. В Нигерии такие группировки местные жители называют бандитами. Нападения также связывают с джихадистскими группировками.

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