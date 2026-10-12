24 osoby zginęły w dwóch atakach w Nigerii — The Hindu

W Nigerii w wyniku dwóch oddzielnych ataków uzbrojonych mężczyzn w weekend zginęły 24 osoby. Wśród zabitych było ośmiu żołnierzy i jeden policjant. Ataki miały miejsce w północno-zachodniej i centralnej części kraju.

Dane o ofiarach śmiertelnych

O liczbie ofiar śmiertelnych w poniedziałek, 12 października, poinformowali lokalni mieszkańcy i pracownicy organizacji humanitarnych. Jak pisze The Hindu, chodzi o dwa oddzielne ataki, do których doszło w weekend.

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W doniesieniu nie sprecyzowano, gdzie dokładnie doszło do ataków ani w jakich okolicznościach zginęli żołnierze i policjant. Jednocześnie zaznaczono, że w ostatnim czasie w tych dwóch regionach nasiliły się ataki na społeczności.

Przyczyny przemocy

Wzrost liczby ataków wiązany jest z działalnością gangów, które porywają ludzi dla okupu i zajmują się kradzieżą bydła. W Nigerii takie grupy są lokalnie nazywane bandytami. Ataki wiąże się również z ugrupowaniami dżihadystycznymi.

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