We Francji cyberatak dotknął podłączonych do internetu lodówek i zamrażarek w kilku dużych sieciach handlowych. Prokuratura w Paryżu oświadczyła, że atak na dużą skalę doprowadził do psucia się żywności i pożarów. Premier Sébastien Lecornu polecił francuskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych ANSSI zbadać incydent, donosi Daily Maverick.

Dotknięte zostały duże sieci handlowe

Carrefour poinformował o dotknięciu atakiem 80 supermarketów. W Monoprix, która ma około 490 sklepów we Francji, incydent wpłynął na 5% placówek handlowych. Grupa Les Mousquetaires, do której należy Intermarché, oświadczyła, że w około 150 jej sklepach temperatura urządzeń chłodniczych została w nocy podniesiona do 50 stopni Celsjusza na sześć godzin.

Wszystkie produkty z dotkniętych lodówek Intermarché zutylizowano, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia. Świadek w Paryżu widział, jak pracownicy sklepu wywozili wózki z rozmrożonymi mrożonkami do dużego kontenera na śmieci. O ataku poinformował również szef Cooperative U, Dominique Schelcher.

Dyrektor generalny Intermarché Thierry Cotillard oświadczył, że atak może spowodować w całym kraju straty rzędu dziesiątek milionów euro w ciągu jednego dnia. Francuskie Stowarzyszenie Handlu i Dystrybucji wezwało duńską firmę Danfoss do zapewnienia pełnej przejrzystości w sprawie zdarzenia; część sklepów już wznowiła działalność.

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Informacje o podatności Danfoss

Według źródła bliskiego biuru Lecornu, ANSSI wykryła podatność w oprogramowaniu Danfoss. Firma potwierdziła, że wie o incydentach we Francji, które dotknęły ograniczoną liczbę systemów sterowania urządzeniami chłodniczymi. Danfoss zaznaczył, że systemy te działały na przestarzałym oprogramowaniu sprzętowym, i doradził klientom aktualizowanie obsługiwanych urządzeń.

Według rozmówcy z biura premiera Francja koordynuje działania z europejskimi partnerami, ponieważ incydent mógł dotknąć także inne kraje. Analityk Sekoia Threat Detection and Research Félix Aimé oświadczył, że ucierpiały również Hiszpania, Portugalia, Polska, Niemcy i Belgia.

Oddzielnie niderlandzka firma Ahold Delhaize poinformowała o problemie bezpieczeństwa w swojej sieci i wyłączyła część systemów. W aplikacji Albert Heijn pojawił się komunikat, że dostawa produktów nie jest możliwa z powodu cyberincydentu, podczas gdy sklepy stacjonarne nadal działały. Firma oświadczyła, że nie widzi podstaw, by łączyć ten przypadek z incydentami we Francji.

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