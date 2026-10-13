网络攻击波及法国数百家超市——Daily Maverick

在法国，一起网络攻击波及多家大型零售连锁店接入互联网的冰箱和冷冻柜。巴黎检察院表示，这次大规模攻击导致食品变质和火灾。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼已指示法国国家信息系统安全局ANSSI调查该事件，Daily Maverick报道。

大型零售连锁店受到影响

家乐福表示，80家超市受到影响。拥有约490家法国门店的Monoprix有5%的销售网点受到该事件影响。拥有Intermarché的Les Mousquetaires集团表示，在其约150家门店中，制冷设备的温度在夜间被调高至50摄氏度，持续六小时。

为消除健康风险，Intermarché受影响冰箱中的所有产品均被销毁。一名巴黎目击者看到店员将装有解冻冷冻食品的手推车运往一个大型垃圾箱。Cooperative U负责人多米尼克·谢尔歇尔也报告了这起攻击。

Intermarché首席执行官蒂埃里·科蒂亚尔表示，这次攻击可能在一天内给全国造成数千万欧元的损失。法国贸易与分销协会呼吁丹麦公司Danfoss就该事件确保完全透明；部分门店已恢复营业。

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有关Danfoss漏洞的消息

据接近勒科尔尼办公室的消息人士称，ANSSI在Danfoss的软件中发现了一个漏洞。该公司确认，其知悉法国发生的事件，这些事件影响了数量有限的制冷设备控制系统。Danfoss表示，这些系统运行的是过时的固件，并建议客户更新受支持的设备。

据总理办公室的一名消息人士称，法国正与欧洲伙伴协调行动，因为该事件也可能波及其他国家。Sekoia Threat Detection and Research分析师费利克斯·艾梅表示，西班牙、葡萄牙、波兰、德国和比利时也受到影响。

此外，荷兰公司Ahold Delhaize报告其网络存在安全问题，并关闭了部分系统。Albert Heijn应用程序中出现提示称，由于网络事件无法配送食品，而实体门店继续营业。该公司表示，没有理由将此事与法国的事件联系起来。

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