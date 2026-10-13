Кибератака затронула сотни супермаркетов Франции — Daily Maverick

Во Франции кибератака затронула подключенные к интернету холодильники и морозильные камеры нескольких крупных торговых сетей. Парижская прокуратура заявила, что масштабная атака привела к порче продуктов и пожарам. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил Национальному агентству кибербезопасности Франции ANSSI расследовать инцидент, сообщает Daily Maverick.

Пострадали крупные торговые сети

Carrefour сообщила о поражении 80 супермаркетов. В Monoprix, у которой около 490 магазинов во Франции, инцидент затронул 5% торговых точек. Группа Les Mousquetaires, которой принадлежит Intermarché, заявила, что примерно в 150 ее магазинах температуру холодильного оборудования ночью повысили до 50 градусов Цельсия на шесть часов.

Все продукты из затронутых холодильников Intermarché утилизировали, чтобы устранить риски для здоровья. Очевидец в Париже видел, как работники магазина вывозили тележки с размороженными замороженными продуктами к большому мусорному контейнеру. Об атаке также сообщил руководитель Cooperative U Доминик Шельхер.

Генеральный директор Intermarché Тьерри Котийяр заявил, что атака может привести к потерям на десятки миллионов евро по всей стране за один день. Французская ассоциация торговли и дистрибуции призвала датскую компанию Danfoss обеспечить полную прозрачность относительно события; часть магазинов уже возобновила работу.

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Сообщения об уязвимости Danfoss

По словам источника, близкого к офису Лекорню, ANSSI обнаружило уязвимость в программном обеспечении Danfoss. Компания подтвердила, что знает об инцидентах во Франции, затронувших ограниченное число систем управления холодильным оборудованием. В Danfoss отметили, что эти системы работали на устаревшей прошивке, и посоветовали клиентам обновлять поддерживаемые устройства.

По словам собеседника из офиса премьер-министра, Франция координирует действия с европейскими партнерами, поскольку инцидент мог затронуть и другие страны. Аналитик Sekoia Threat Detection and Research Феликс Эме заявил, что пострадали также Испания, Португалия, Польша, Германия и Бельгия.

Отдельно нидерландская Ahold Delhaize сообщила о проблеме безопасности в своей сети и отключила часть систем. В приложении Albert Heijn появилось сообщение, что доставить продукты невозможно из-за киберинцидента, тогда как физические магазины продолжили работу. Компания заявила, что не видит оснований связывать этот случай с инцидентами во Франции.

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