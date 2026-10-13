W Izraelu partie sprzeciwiające się premierowi Binjaminowi Netanjahu mogą według sondażu zdobyć 67 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Rządzącej koalicji Netanjahu prognozuje się 49 mandatów, informuje Anadolu Agency, powołując się na Channel 12.

Do utworzenia rządu w Izraelu potrzebne jest co najmniej 61 miejsc w parlamencie. Wybory zaplanowano na 27 października. Według stacji telewizyjnej syjonistyczne partie opozycyjne wobec Netanjahu zdobyłyby 54 mandaty, a partie arabskie kolejne 13. Osobny „trzeci blok”, jak określił go Channel 12, może uzyskać cztery miejsca.

Rozkład poparcia dla partii

Liderem sondażu została partia Jaszar byłego szefa Sztabu Generalnego Gadiego Ajzenkota, której prognozuje się 23 mandaty. Partia Likud Netanjahu zajęła drugie miejsce z 20 mandatami, o jeden mniej niż w poprzednim sondażu stacji telewizyjnej.

Partia Bejachad byłego premiera Naftalego Bennetta może zdobyć 13 miejsc. Demokraci Ja’ira Golana oraz Israel Bejteinu Awigdora Liebermana mają w prognozie po dziewięć mandatów. Wspólnej Liście kierowanej przez Jusefa Dżabarina, ultraortodoksyjnej partii Szas oraz partii Żydowska Siła ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira prognozuje się po osiem miejsc.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zjednoczonemu Judaizmowi Tory prognozuje się siedem mandatów, sojuszowi Religijny Syjonizm-Zehut sześć, Zjednoczonej Liście Arabskiej Mansura Abbasa pięć, a wspólnej partii Rezerwiści-Ekonomia cztery.

Ocena kandydatów na stanowisko premiera

Na pytanie o predyspozycje do objęcia stanowiska premiera Ajzenkot wyprzedził Netanjahu wynikiem 45% do 35%. Jego przewaga wzrosła do 10 punktów procentowych z trzech w poprzednim sondażu.

Bennett również miał niewielką przewagę nad urzędującym szefem rządu — 37% do 36%. Jednocześnie Netanjahu wyprzedzał Liebermana wynikiem 35% do 27%, choć różnica między nimi zmniejszyła się z 17 do ośmiu punktów procentowych.

Sondaż przeprowadzono 12 października wśród 509 respondentów w wieku od 18 lat. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł 4,4 punktu procentowego. Około 8% uczestników oświadczyło, że jeszcze nie podjęło decyzji.

Czytaj nas na