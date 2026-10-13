一项民调显示，在以色列，反对总理本雅明·内塔尼亚胡的政党可能在拥有120个席位的议会中获得67席。内塔尼亚胡执政联盟预计将获得49席，阿纳多卢通讯社援引Channel 12报道。

在以色列，组建政府至少需要获得议会61个席位。选举定于10月27日举行。该电视台称，反对内塔尼亚胡的犹太复国主义政党将获得54席，阿拉伯政党将再获得13席。Channel 12所称的独立“第三阵营”可能获得4席。

各党支持率分布

民调领先的是前总参谋长加迪·艾森科特领导的亚沙尔党，预计将获得23席。内塔尼亚胡的利库德集团以20席位居第二，比该电视台此前的民调少一席。

前总理纳夫塔利·贝内特的贝亚哈德党可能获得13席。亚伊尔·戈兰的民主党和阿维格多·利伯曼的以色列是我们的家园党在预测中各获9席。由优素福·贾巴林领导的联合名单、极端正统派沙斯党以及国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔所属的犹太力量党预计各获8席。

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联合妥拉犹太教党预计获得7席，宗教犹太复国主义-泽胡特联盟获得6席，曼苏尔·阿巴斯的联合阿拉伯名单获得5席，预备役军人-经济联合党获得4席。

对总理候选人的评估

在被问及是否适合担任总理时，艾森科特以45%对35%领先内塔尼亚胡。他的领先优势从此前民调中的3个百分点扩大至10个百分点。

贝内特也以37%对36%略微领先现任政府首脑。同时，内塔尼亚胡以35%对27%领先利伯曼，不过两人之间的差距从17个百分点缩小至8个百分点。

该民调于10月12日在509名18岁及以上受访者中进行。最大误差幅度为4.4个百分点。约8%的参与者表示尚未决定自己的选择。

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