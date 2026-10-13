В Израиле партии, выступающие против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по результатам опроса могут получить 67 мест в 120-местном Кнессете. Правящей коалиции Нетаньяху прогнозируют 49 мандатов, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Channel 12.

Для формирования правительства в Израиле необходимо не менее 61 места в парламенте. Выборы запланированы на 27 октября. По данным телеканала, сионистские партии, оппозиционные Нетаньяху, получили бы 54 мандата, а арабские партии — еще 13. Отдельный «третий блок», как его назвал Channel 12, может получить четыре места.

Распределение поддержки партий

Лидером опроса стала партия «Яшар» бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота — ей прогнозируют 23 места. Партия «Ликуд» Нетаньяху заняла второе место с 20 мандатами, что на один меньше, чем в предыдущем опросе телеканала.

Партия «Беяхад» бывшего премьер-министра Нафтали Беннета может получить 13 мест. «Демократы» Яира Голана и «Исраэль Бейтейну» Авигдора Либермана имеют в прогнозе по девять мандатов. «Общему списку» во главе с Юсефом Джабарином, ультраортодоксальной партии ШАС и партии «Еврейская сила» министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира прогнозируют по восемь мест.

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Партии «Объединенный иудаизм Торы» прогнозируют семь мест, альянсу «Религиозный сионизм-Зехут» — шесть, «Объединенному арабскому списку» Мансура Аббаса — пять, а совместной партии «Резервисты-Экономика» — четыре.

Оценка кандидатов на пост премьер-министра

На вопрос о пригодности к должности премьер-министра Айзенкот опередил Нетаньяху с результатом 45% против 35%. Его преимущество выросло до 10 процентных пунктов с трех в предыдущем опросе.

Беннет также имел небольшое преимущество над действующим главой правительства — 37% против 36%. В то же время Нетаньяху опережал Либермана с показателем 35% против 27%, хотя разрыв между ними сократился с 17 до восьми процентных пунктов.

Опрос провели 12 октября среди 509 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальная погрешность составила 4,4 процентного пункта. Около 8% участников заявили, что еще не определились с выбором.

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