У Нігерії під час двох нападів загинули 24 людини — The Hindu
У Нігерії внаслідок двох окремих нападів озброєних людей на вихідних загинули 24 людини. Серед убитих — вісім військовослужбовців і один поліцейський. Напади сталися на північному заході та в центральній частині країни.
Дані про загиблих
Про кількість загиблих у понеділок, 12 жовтня, повідомили місцеві жителі та гуманітарні працівники. Як пише The Hindu, йдеться про два окремі напади, що сталися протягом вихідних.
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У повідомленні не уточнюється, де саме відбулися атаки та за яких обставин загинули військові й поліцейський. Водночас зазначається, що останнім часом у цих двох регіонах почастішали напади на громади.
Причини насильства
Збільшення кількості нападів пов'язують із діяльністю банд, які викрадають людей заради викупу та займаються крадіжками худоби. У Нігерії такі угруповання місцево називають бандитами. Напади також пов'язують із джихадистськими угрупованнями.