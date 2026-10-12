Великобритания вместе с еще 28 странами опубликовала совместное заявление, в котором осудила гибридные атаки и насилие за пределами Ирана, которые участники документа связывают с иранским государством. Речь, в частности, идет о поджогах, кибератаках и предполагаемых планах диверсий, сообщает Jerusalem Post.

Заявление 29 государств

В документе подчеркивается, что попытки Ирана угрожать людям, заставлять их молчать, запугивать, преследовать, причинять вред или принуждать на территориях этих государств через посредников или иными способами являются неприемлемыми. Участники заявили, что намерены защищать свой суверенитет и усиливать международную координацию.

К заявлению присоединились США, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

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Утверждения относительно RAF Fairford

Участники заявления также признали утверждения Великобритании о причастности Корпуса стражей исламской революции Ирана к предполагаемому заговору, связанному со взрывом, направленным против авиабазы RAF Fairford. Авторы документа назвали этот случай свидетельством готовности КСИР осуществлять враждебную деятельность за пределами Ирана через тайные сети и посредников.

Заявление было опубликовано после серии атак на еврейские общины, иранских журналистов и американские интересы в Европе. Ответственность за них, по данным издания, взяла на себя группировка Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, которую Jerusalem Post называет предполагаемой иранской прокси-террористической группировкой.

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