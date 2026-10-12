Wielka Brytania wraz z 28 innymi państwami opublikowała wspólne oświadczenie, w którym potępiła ataki hybrydowe i przemoc poza granicami Iranu, które uczestnicy dokumentu wiążą z państwem irańskim. Chodzi w szczególności o podpalenia, cyberataki i domniemane plany sabotażowe, informuje Jerusalem Post.

Oświadczenie 29 państw

W dokumencie podkreślono, że próby Iranu grożenia ludziom, zmuszania ich do milczenia, zastraszania, nękania, wyrządzania krzywdy lub wywierania przymusu na terytoriach tych państw za pośrednictwem pełnomocników lub w inny sposób są niedopuszczalne. Uczestnicy oświadczyli, że zamierzają chronić swoją suwerenność i wzmacniać międzynarodową koordynację.

Do oświadczenia dołączyły Stany Zjednoczone, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

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Twierdzenia dotyczące RAF Fairford

Uczestnicy oświadczenia uznali również twierdzenia Wielkiej Brytanii o zaangażowaniu irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w domniemany spisek dotyczący eksplozji wymierzonej w bazę lotniczą RAF Fairford. Autorzy dokumentu nazwali ten przypadek dowodem gotowości Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej do prowadzenia wrogiej działalności poza Iranem za pośrednictwem tajnych sieci i pełnomocników.

Oświadczenie opublikowano po serii ataków na społeczności żydowskie, irańskich dziennikarzy i amerykańskie interesy w Europie. Według publikacji odpowiedzialność za nie wzięła na siebie grupa Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, którą Jerusalem Post nazywa prawdopodobną irańską terrorystyczną grupą proxy.

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