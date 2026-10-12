29国谴责被归咎于伊朗的混合攻击——《耶路撒冷邮报》

英国与另外28个国家发表联合声明，谴责文件参与方与伊朗政府有关联的发生在伊朗境外的混合攻击和暴力行为。其中包括纵火、网络攻击及涉嫌破坏计划，《耶路撒冷邮报》报道。

29国声明

文件强调，伊朗试图通过代理人或其他方式，在这些国家领土上威胁他人、迫使其保持沉默、恐吓、骚扰、伤害或胁迫他人，是不可接受的。参与方表示，打算捍卫自身主权并加强国际协调。

加入该声明的国家包括美国、澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、加拿大、克罗地亚、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙和瑞典。

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有关RAF Fairford的指控

声明参与方还认可英国提出的指控，即伊朗伊斯兰革命卫队涉嫌参与一项针对RAF Fairford空军基地爆炸事件的阴谋。文件作者称，此案表明伊斯兰革命卫队愿意通过秘密网络和代理人在伊朗境外开展敌对活动。

该声明是在欧洲发生一系列针对犹太社群、伊朗记者和美国利益的攻击后发布的。据该报报道，Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya组织宣称对这些袭击负责；《耶路撒冷邮报》称其为一个疑似伊朗代理恐怖组织。

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