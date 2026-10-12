В Великобритании проведут независимый пересмотр государственной системы охраны публичных лиц после убийства бывшего депутата парламента Энн Уиддекомб. Об этом объявила министр внутренних дел Шабана Махмуд, сообщает The Guardian.

Проверку возглавит бывший советник правительства по национальной безопасности Стивен Лавгроув. Он должен оценить, обеспечивают ли действующие механизмы надлежащую защиту людям, находящимся в группе наибольшего риска. Речь, в частности, идет о членах королевской семьи, правительственных чиновниках, депутатах парламента, местных избранных представителях и других заметных деятелях британской политики. При этом обзор не предусматривает оценки отдельных случаев.

Расширение полицейской поддержки

Махмуд также заявила, что полиция немедленно расширит поддержку для политиков, которые сейчас не являются депутатами парламента. Помощь смогут получить бывшие депутаты, члены Палаты лордов, лидеры партий вне парламента, бывшие члены децентрализованных парламентов и партийные представители.

Для этих лиц предусмотрят контакт с закрепленным сотрудником полиции и помощь с другими мерами безопасности. По словам министра, необходимо усиливать защиту демократии от терроризма, экстремизма, угроз со стороны других государств, а также преследований и запугивания.

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Обстоятельства дела Уиддекомб

Энн Уиддекомб, бывшую министра от Консервативной партии и представительницу Reform UK, нашли мертвой 9 июля в ее доме в Хейторе, графство Девон. Она получила тяжелые травмы.

28-летнему Джошуа Карри предъявили обвинение в убийстве Уиддекомб. Его также обвиняют в онлайн-слежке за известными лицами и учреждениями, поездке к дому лидера Reform UK Найджела Фараджа на юге Лондона 19 апреля 2025 года и попытке проникнуть туда за 15 месяцев до гибели Уиддекомб.

Лавгроув также должен рассмотреть эффективность финансирования защитных мер и последовательность принятия решений в зависимости от уровня угрозы. Отдельно Роберт Бакленд проводит обзор обстоятельств убийства депутата Дэвида Эймса, сосредоточенный на безопасности парламентариев в избирательных округах. По данным Избирательной комиссии, 55% кандидатов на местных выборах в мае и столько же участников всеобщих выборов 2024 года сталкивались с преследованием или запугиванием.

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