W Wielkiej Brytanii zostanie przeprowadzony niezależny przegląd państwowego systemu ochrony osób publicznych po zabójstwie byłej posłanki do parlamentu Anne Widdecombe. Ogłosiła to minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood, informuje The Guardian.

Przegląd poprowadzi były rządowy doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Stephen Lovegrove. Ma on ocenić, czy obecne mechanizmy zapewniają odpowiednią ochronę osobom znajdującym się w grupie najwyższego ryzyka. Chodzi w szczególności o członków rodziny królewskiej, urzędników państwowych, parlamentarzystów, lokalnych przedstawicieli z wyboru oraz inne znaczące postacie brytyjskiej polityki. Jednocześnie przegląd nie przewiduje oceny poszczególnych przypadków.

Rozszerzenie wsparcia policji

Mahmood oświadczyła również, że policja natychmiast rozszerzy wsparcie dla polityków, którzy obecnie nie są członkami parlamentu. Pomoc będą mogli otrzymać byli parlamentarzyści, członkowie Izby Lordów, liderzy partii pozaparlamentarnych, byli członkowie parlamentów zdecentralizowanych oraz rzecznicy partii.

Osobom tym zostanie zapewniony kontakt z wyznaczonym funkcjonariuszem policji oraz pomoc w zakresie innych środków bezpieczeństwa. Według ministerki należy wzmocnić ochronę demokracji przed terroryzmem, ekstremizmem, zagrożeniami ze strony innych państw, a także prześladowaniem i zastraszaniem.

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Okoliczności sprawy Widdecombe

Anne Widdecombe, była minister z Partii Konserwatywnej i rzeczniczka Reform UK, została znaleziona martwa 9 lipca w swoim domu w Haytor w hrabstwie Devon. Doznała ciężkich obrażeń.

28-letni Joshua Currie usłyszał zarzut zabójstwa Widdecombe. Jest on również oskarżony o internetowe śledzenie znanych osób i instytucji, podróż do domu lidera Reform UK Nigela Farage’a w południowym Londynie 19 kwietnia 2025 roku oraz próbę wtargnięcia tam 15 miesięcy przed śmiercią Widdecombe.

Lovegrove ma również rozważyć skuteczność finansowania środków ochronnych oraz spójność podejmowania decyzji w zależności od poziomu zagrożenia. Osobno Robert Buckland prowadzi przegląd okoliczności zabójstwa posła Davida Amessa, koncentrujący się na bezpieczeństwie parlamentarzystów w ich okręgach wyborczych. Według Komisji Wyborczej 55% kandydatów w majowych wyborach lokalnych oraz taki sam odsetek uczestników wyborów powszechnych w 2024 roku spotkało się z prześladowaniem lub zastraszaniem.

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