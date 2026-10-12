Британія перегляне охорону публічних осіб після вбивства Віддікомб — The Guardian

У Великій Британії проведуть незалежний перегляд державної системи охорони публічних осіб після вбивства колишньої депутатки парламенту Енн Віддікомб. Про це оголосила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд, повідомляє The Guardian.

Перевірку очолить колишній радник уряду з національної безпеки Стівен Лавгроув. Він має оцінити, чи забезпечують чинні механізми належний захист людям, які перебувають у групі найбільшого ризику. Йдеться, зокрема, про членів королівської родини, урядовців, депутатів парламенту, місцевих обранців та інших помітних діячів британської політики. Водночас огляд не передбачає оцінювання окремих випадків.

Розширення поліцейської підтримки

Махмуд також заявила, що поліція негайно розширить підтримку для політиків, які нині не є депутатами парламенту. Допомогу зможуть отримати колишні депутати, члени Палати лордів, лідери партій поза парламентом, колишні члени децентралізованих парламентів та партійні речники.

Для цих осіб передбачать контакт із закріпленим поліцейським і допомогу з іншими заходами безпеки. За словами міністерки, необхідно посилювати захист демократії від тероризму, екстремізму, загроз з боку інших держав, а також переслідувань і залякування.

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Обставини справи Віддікомб

Енн Віддікомб, колишню міністерку від Консервативної партії та речницю Reform UK, знайшли мертвою 9 липня у її будинку в Гейторі, графство Девон. Вона зазнала тяжких травм.

28-річному Джошуа Керрі висунули обвинувачення у вбивстві Віддікомб. Його також звинувачують в онлайн-стеженні за відомими особами та установами, поїздці до будинку лідера Reform UK Найджела Фараджа в південному Лондоні 19 квітня 2025 року та спробі проникнути туди за 15 місяців до загибелі Віддікомб.

Лавгроув також має розглянути ефективність фінансування захисних заходів і послідовність ухвалення рішень залежно від рівня загрози. Окремо Роберт Бакленд проводить огляд обставин убивства депутата Девіда Еймса, зосереджений на безпеці парламентарів у виборчих округах. За даними Виборчої комісії, 55% кандидатів на місцевих виборах у травні та стільки ж учасників загальних виборів 2024 року стикалися з переслідуванням або залякуванням.

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