在前议员安妮·维德科姆遇害后，英国将对国家公众人物保护体系进行独立审查。英国内政大臣沙巴娜·马哈茂德宣布了这一消息，《卫报》报道。

审查将由前政府国家安全顾问斯蒂芬·拉夫格罗夫领导。他将评估现行机制是否为处于最高风险群体的人士提供充分保护。其中包括王室成员、政府官员、议会议员、地方民选代表以及英国政坛其他知名人物。同时，此次审查不涉及评估个别案件。

扩大警方支持

马哈茂德还表示，警方将立即扩大对目前并非议员的政治人士的支持。前议员、上议院议员、议会外政党领导人、前权力下放议会议员以及政党发言人均可获得帮助。

这些人士将获得与指定警察联络的渠道，以及其他安全措施方面的协助。这位内政大臣表示，有必要加强民主制度免受恐怖主义、极端主义、来自其他国家的威胁，以及骚扰和恐吓的保护。

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维德科姆案件情况

保守党前部长、Reform UK发言人安妮·维德科姆于7月9日在德文郡海托尔的家中被发现死亡。她遭受了严重伤害。

28岁的约书亚·柯里被控谋杀维德科姆。他还被指控在网上跟踪知名人士和机构、于2025年4月19日前往位于伦敦南部的Reform UK领导人奈杰尔·法拉奇住所，以及在维德科姆死亡前15个月试图进入该住所。

拉夫格罗夫还将审议保护措施资金的有效性，以及根据威胁级别作出决策的一致性。与此同时，罗伯特·巴克兰正在审查议员戴维·埃姆斯遇害的相关情况，重点关注议员在选区内的安全。选举委员会数据显示，55%的5月地方选举候选人以及同等比例的2024年大选参与者遭遇过骚扰或恐吓。

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