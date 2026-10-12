在越南，澳大利亚民主活动人士陈协被越南当局以恐怖主义和伪造文件罪名拘押，已超过三周无法与妻子联系。据《卫报》报道，他正在胡志明市B34看守所羁押候审。

该活动人士的妻子克洛伊·当表示，她最后一次收到他的消息是在9月中旬。9月18日，协没有从柬埔寨首都金边登上航班，此前他曾在那里与人权捍卫者会面，因此引发担忧。在越南当局确认他已被拘押前，他的下落近两周不明。

指控与拘押

协是一名自由职业IT从业者，并创立了澳大利亚打击人口贩运联盟。他还被指控是民主派组织Viet Tan的成员，越南将该组织视为恐怖组织。同时，人权观察此前将Viet Tan描述为一个合法活动的反对党，尤其是在澳大利亚，但河内方面任意将其称为恐怖组织。

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越南政府声明称，协在与同样拥有挪威国籍的人权捍卫者阮德顺一同从柬埔寨入境时被拘押。另有报道称，第三名男子泰公长山也被拘押。柬埔寨当局否认参与拘押或关押这三人，并称他们是在美贵西边境口岸被截获的。

呼吁展开调查

当、协的律师艾莉森·巴蒂森、国际特赦组织、人权观察及其他团体认为，越南当局可能在柬埔寨绑架了这名活动人士，并强行将其带往越南。巴蒂森称这是一起跨国镇压案件。越南和柬埔寨当局否认这些说法。

澳大利亚外交贸易部正向其家人提供领事协助，但因保密要求未对该案置评。外交部长黄英贤表示，她已亲自提出有关协的问题，但会谨慎公开发言。人权捍卫者呼吁澳大利亚政府要求对拘押情况展开独立调查。

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