Работники театров в Италии объявили общенациональную забастовку на 14 октября. Решение было принято после того, как работодатели не удовлетворили требования профсоюзов о продлении национального контракта, сообщает ANSA English.

Контракт истек в 2021 году

Национальный контракт для работников театральной сферы утратил силу в 2021 году. Профсоюзы добиваются его продления, а отсутствие договоренности с работодателями стало причиной объявления забастовки.

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Призыв трех профсоюзов

К забастовке призвали профсоюзы Slc Cgil, Fistel Cisl и Uilfpc-Uil. По данным агентства, эти организации уже прибегали к профсоюзным действиям.

Профсоюзы заявили о постоянном нежелании другой стороны дать надлежащий ответ на их требования. Они призвали всех работников театров страны принять участие в забастовке.

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