Федеральный министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас объявила о немедленной отставке с поста в правительстве и с должности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Своё решение она объяснила личными причинами.

«После смерти моей падчерицы я поняла, что мне нужно время, чтобы пережить горе», — написала Бас в письме, распространенном руководством СДПГ.

По её словам, она хочет дать себе достаточно времени для этого.

В то же время Бас раскритиковала публичные нападки на неё, в частности со стороны партнёра по правительственной коалиции (речь идёт прежде всего о давлении со стороны ХДС/ХСС из-за задержки реформ в сфере труда и пенсий).

«Поскольку сейчас я не могу найти в себе силы, чтобы в краткосрочной перспективе в полной мере выполнять свою работу в правительстве и партии, я решила покинуть обе должности», – добавила Бас.

В то же время она останется депутатом Бундестага.

По данным Tagesschau, новым федеральным министром труда и социальных вопросов должен стать бывший премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швайцер.

Сопредседатель СДПГ и вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что с сожалением воспринял решение Бас и может понять его с личной точки зрения. Он также резко раскритиковал нападки на Бас в последние дни. «Нападки на неё в последние дни её траура были непристойными. Это недопустимо», — подчеркнул сопредседатель СДПГ.

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (от Христианско-демократического союза, ХДС), со своей стороны, заявил, что отставка Бас не повлияет на работу правящей коалиции. «Для коалиции это, конечно, ничего не значит. У нас есть задача, которую мы должны выполнять в течение четырёх лет», — сказал он.

По словам Вадефуля, сейчас Германии и Европе нужна стабильность, и «именно это олицетворяет эта коалиция».

Об этом сообщается со ссылкой на Tagesschau.

Германия подтвердила санкции против России, несмотря на соглашение Трампа с Путиным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Читай нас в