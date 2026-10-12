Все страны ЕС откроют для Украины два переговорных кластера уже 13 октября

Все государства-члены Европейского Союза согласились открыть для Украины переговорные кластеры 2 и 3 во вторник, 13 октября. Министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн назвал этот день «супервторником» для Украины, Албании и Молдовы.

В частности, все государства-члены Европейского Союза согласились открыть кластеры 2 и 3 для Украины.

«После «понедельника Черногории» наступит еще один «супервторник» для Албании, Молдовы и Украины. Я могу подтвердить, что все государства-члены ЕС договорились открыть кластеры 2 и 3 для Украины и Молдовы, закрыть главы 17, 18 и 19 для Албании и главу 20 — для Черногории», — написал Бирн.

Об этом министр Ирландии, страны, которая сейчас председательствует в Европейском совете, написал в своем аккаунте в Х.

Еврокомиссия подтвердила открытие кластеров для Украины после одобрения языкового закона.

Верховная Рада приняла закон, регулирующий право детей из числа национальных меньшинств и коренных народов обучаться на родном языке. В то же время они обязаны изучать украинский язык. Документ поддержали 266 народных депутатов. Его принятие может помочь разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, которые тормозила Венгрия.

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в ходе ближайшего международного мероприятия. Украина заинтересована в таких переговорах и уже готовится к ним.

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