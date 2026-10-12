Усі країни ЄС відкриють для України два переговорні кластери вже 13 жовтня

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Усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити для України переговорні кластери 2 і 3 у вівторок, 13 жовтня. Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн назвав цей день «супервівторком» для України, Албанії та Молдови.

Зокрема, усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити кластери 2 і 3 для України.

"Після "Понеділка Чорногорії" настане ще один "супервівторок" для Албанії, Молдови та України. Я можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС домовилися відкрити кластери 2 та 3 для України і Молдови, закрити розділи 17, 18 і 19 для Албанії та розділ 20 – для Чорногорії", – написав Бірн.

Про це міністр Ірландії, країни, що зараз головує в Європейській раді, написав у себе в Х.

Єврокомісія підтвердила відкриття кластерів для України після схвалення мовного закону.

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює право дітей із національних меншин і корінних народів навчатися рідною мовою. Водночас вони мають обов’язково вивчати українську. Документ підтримали 266 народних депутатів. Його ухвалення може допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу, які гальмувала Угорщина.

Президент України Володимир Зеленський може провести зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром під час найближчого міжнародного заходу. Україна зацікавлена в таких переговорах і вже готується до них.

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