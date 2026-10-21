Путін збрехав про падіння цін на пальне після домовленості з Трампом

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Володимир Путін заявив, що після домовленості про постачання російського дизеля до США світові ціни на пальне знизилися на 5–6%. Однак аналітичні дані не підтверджують такого падіння.

За словами віцепрем’єра РФ Олександра Новака, перший танкер із дизелем вирушить до США 22 жовтня, а обсяг поставки буде значно меншим за озвучені раніше 300 тисяч тонн.

Під час зустрічі в Санкт-Петербурзі спецпосланець президента США Стів Віткофф передав Путіну документи з підходами до завершення війни в Україні. Він назвав переговори США та України в Осло конструктивними й заявив, що є основа для досягнення припинення вогню. У Білому домі сподіваються на швидке відновлення тристоронніх переговорів.

Також сторони обговорювали можливий обмін ув’язненими. Серед тих, кого США хотіли б повернути, — американці Андре Хачатурян і Чак Циммерман. Москва, своєю чергою, зацікавлена в поверненні засновника криптобіржі Bitzlato Анатолія Легкодимова та бізнесмена Олега Ольшанського. Поки що вдалося домовитися про звільнення лише одного ув’язненого — 74-річного американця Стівена Габбарда, якого російські військові захопили в окупованому Ізюмі у 2022 році.

Віткофф подякував Путіну за участь у домовленостях щодо дизеля та заявив про перспективи розвитку економічних відносин між США і Росією після завершення війни. Путін стверджує, що домовленість уже вплинула на світові ціни, однак фактичні показники свідчать про інше.

У Європі дизельне пальне подешевшало лише на 0,6%, або приблизно на 1,3 євроцента за літр. Водночас порівняно з аналогічним періодом минулого року воно залишається дорожчим на 39,7%. За оцінкою S&P Global, ринок і надалі перебуває під тиском, а аналітики поки не очікують суттєвого зниження цін.

У США дизель коштує близько 6,2 долара за галон — стільки ж, скільки й на момент оголошення домовленості між Трампом і Путіним. Крім того, перша поставка буде значно меншою за обсяги, про які раніше говорив американський президент.

За словами Новака, танкер матиме водотоннажність близько 40 тисяч тонн. Водночас водотоннажність означає загальну масу судна з вантажем, паливом, екіпажем та обладнанням, а не безпосередньо обсяг дизеля на борту.

Раніше, 9 жовтня, Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизеля на американський і світовий ринки. Москва заявляла про намір поставити до 5 млн тонн пального протягом кількох місяців, а США тимчасово послабили санкційні обмеження щодо відповідних поставок.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським лідером Володимиром Путіним. За словами української та американської сторін, перед зустріччю в Норвегії США й Україна узгодили низку пропозицій щодо завершення війни, зокрема гарантій безпеки для Києва.

Сенатор-республіканець Том Тіллісзаявив, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює президентом США Дональдом Трампом, відвертаючи американську підтримку від України. Він також розкритикував можливе пом’якшення санкцій проти Росії та закликав з’ясувати, хто блокує постачання Україні ракет Patriot від третіх країн.

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