В Великобритании Кампания против антисемитизма (CAA) назвала в своем расследовании пятерых сотрудников Национальной службы здравоохранения NHS из-за их публикаций в социальных сетях. По данным Jerusalem Post, CAA обратила внимание на утверждения о контроле сионистов над миром и СМИ, называние членов ХАМАС «сопротивлением» и пожелания смерти премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Сотрудники NHS в расследовании

Среди упомянутых в материале — зарегистрированная акушерка Фатима Мохамиед, которую назначили специалисткой по культурной безопасности в лондонской больнице West Middlesex Hospital. CAA сослалась, в частности, на ее реакцию на публикацию Джеки Уокер о праве палестинцев на сопротивление, а также на удаленный блог, в котором Мохамиед критиковала Midwifery Forum за приглашение сионистов. Издание отмечает, что обращения в отношении нее в Nursing and Midwifery Council и в полицию в рамках программы Prevent были отклонены. Ее иск против бывшего работодателя продолжается.

CAA также назвала врача Мохамеда Абделаала Рагеба Эльфарру из St James’s University Hospital в Лидсе. В видео с протеста 1 апреля 2025 года он заявил, что сионисты контролируют СМИ и мир. Leeds Teaching Hospitals NHS Trust сообщил, что располагает процедурами, касающимися надлежащего поведения персонала, и расследует все обвинения.

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Заявления других фигурантов и реакция NHS

В расследовании также упомянуты эрготерапевт Заида Первин Ахтар, психиатр Ахмед Севели и медик неотложной помощи Надим Кроу. По данным источника, Ахтар распространила видео о сыне Нетаньяху, которое, по мнению авторов материала, содержало намек на избиение. Севели оставлял публикации с пожеланием смерти Нетаньяху, а Кроу публиковал конспирологические утверждения о сионизме. Кроу отстранили от работы в Royal Free Hospital в августе 2024 года после жалоб коллег на его онлайн-активность; он оспаривает действия работодателя в трибунале, заявляя о дискриминации и преследовании.

NHS England заявила, что антисемитизм и расизм в системе здравоохранения неприемлемы, а местные организации должны применять политику нулевой терпимости. В ведомстве также сообщили о выполнении рекомендаций обзора лорда Манна, в том числе относительно обязательного обучения сотрудников вопросам антисемитизма и усиления ответственности руководителей.

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