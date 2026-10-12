CAA назвала п’ятьох працівників NHS у розслідуванні про антисемітизм — Jerusalem Post

У Великій Британії Кампанія проти антисемітизму (CAA) у своєму розслідуванні назвала п’ятьох працівників Національної служби охорони здоров’я NHS через їхні дописи у соцмережах. За даними Jerusalem Post, CAA звернула увагу на твердження про контроль сіоністів над світом і медіа, називання членів ХАМАС «опором» та побажання смерті прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу.

Працівники NHS у розслідуванні

Серед згаданих у матеріалі — зареєстрована акушерка Фатіма Мохамієд, яку призначили фахівчинею з культурної безпеки у лондонській лікарні West Middlesex Hospital. CAA послалася, зокрема, на її реакцію на допис Джекі Вокер про право палестинців на спротив, а також на видалений блог, у якому Мохамієд критикувала Midwifery Forum за запрошення сіоністів. Видання зазначає, що направлення щодо неї до Nursing and Midwifery Council та поліції в межах програми Prevent відхилили. Її позов проти колишнього роботодавця триває.

CAA також назвала лікаря Мохамеда Абделаала Раґеба Ельфарру зі St James’s University Hospital у Лідсі. У відео з протесту від 1 квітня 2025 року він заявив, що сіоністи контролюють медіа та світ. Leeds Teaching Hospitals NHS Trust повідомив, що має процедури щодо належної поведінки персоналу та розслідує всі звинувачення.

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Заяви інших фігурантів і реакція NHS

У розслідуванні також згадані ерготерапевтка Заїда Первін Ахтар, психіатр Ахмед Севелі та медик невідкладної допомоги Надім Кроу. За даними джерела, Ахтар поширила відео про сина Нетаньягу, яке, на думку авторів матеріалу, містило натяк на побиття. Севелі залишав дописи з побажанням смерті Нетаньягу, а Кроу публікував конспірологічні твердження про сіонізм. Кроу відсторонили від роботи в Royal Free Hospital у серпні 2024 року після скарг колег на його онлайн-активність; він оскаржує дії роботодавця в трибуналі, заявляючи про дискримінацію та переслідування.

NHS England заявила, що антисемітизм і расизм у системі охорони здоров’я є неприйнятними, а місцеві організації мають застосовувати політику нульової толерантності. У відомстві також повідомили про виконання рекомендацій огляду лорда Манна, зокрема щодо обов’язкового навчання працівників з питань антисемітизму та посилення відповідальності керівників.

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