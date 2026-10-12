在英国，反反犹太主义运动组织（CAA）在其调查中点名了五名英国国家医疗服务体系（NHS）员工，原因是他们在社交媒体上的发帖。据《耶路撒冷邮报》报道，CAA关注到有关犹太复国主义者控制世界和媒体的说法、将哈马斯成员称为“抵抗力量”，以及希望以色列总理本雅明·内塔尼亚胡死亡的言论。

调查中的NHS员工

报道中提到的人员包括注册助产士法蒂玛·穆哈米德，她被任命为伦敦西米德尔塞克斯医院的文化安全专家。CAA尤其援引了她对杰基·沃克一则有关巴勒斯坦人抵抗权利帖文的回应，以及一篇已删除的博客文章；穆哈米德在该文章中批评助产论坛邀请犹太复国主义者。该报指出，针对她向护理和助产委员会以及警方在Prevent项目框架下提交的举报均被驳回。她针对前雇主的诉讼仍在进行中。

CAA还点名了利兹圣詹姆斯大学医院的医生穆罕默德·阿卜杜勒阿尔·拉杰卜·埃尔法拉。在一段来自2025年4月1日抗议活动的视频中，他称犹太复国主义者控制媒体和世界。利兹教学医院NHS信托机构表示，其设有关于员工适当行为的程序，并调查所有指控。

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其他涉事人员的言论及NHS的回应

调查还提到职业治疗师扎伊达·珀文·阿赫塔尔、精神科医生艾哈迈德·塞韦利和急诊医学从业者纳迪姆·克劳。据消息来源称，阿赫塔尔分享了一段关于内塔尼亚胡儿子的视频，报道作者认为其中含有殴打的暗示。塞韦利曾发布希望内塔尼亚胡死亡的帖文，而克劳则发布有关犹太复国主义的阴谋论说法。2024年8月，在同事投诉其网络活动后，克劳被皇家自由医院停职；他正在仲裁庭挑战雇主的行为，称自己遭到歧视和骚扰。

NHS England表示，医疗保健系统中的反犹太主义和种族主义不可接受，地方机构必须实行零容忍政策。该机构还称，正在落实曼恩勋爵审查报告中的建议，包括为员工提供强制性反犹太主义培训，以及加强管理人员的问责。

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