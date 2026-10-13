人工智能技术需求支撑了中国、印度及其他亚洲国家的经济增长，而与人工智能相关的贸易增速超过了全球贸易的总体增速。国际货币基金组织首席经济学家西尔瓦娜·滕雷罗在泰国曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行年会上表示，《塞浦路斯邮报》报道。

人工智能对全球贸易的贡献

滕雷罗表示，2023年至2025年，全球贸易总额增长8.3%，而人工智能领域贸易增长29%。若没有与人工智能相关的部分，全球贸易总体增长将仅为4.6%。

她称，与人工智能相关的投资和贸易繁荣是推动全球增长的关键因素之一。同时，据她评估，人工智能供应链集中在少数国家和行业，这可能造成潜在瓶颈。

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金融稳定风险

国际货币基金组织还指出，市场估值调整的风险以及与人工智能相关的网络威胁，可能削弱增长并加大金融稳定风险。

该基金的基准预测认为，当前的繁荣将逐渐消退。在另一种情景下，国际货币基金组织认为，如果生产率确实提高，人工智能领域更持久的增长可能会抑制通胀效应。如果繁荣在没有生产率提升的情况下持续，经济效应将更小，通胀则会更高。滕雷罗补充说，该基金正在更新关于人工智能对就业影响的研究。

债务与货币政策

国际货币基金组织首席经济学家还指出，该基金对高债务水平感到担忧。她呼吁各国减少财政赤字，并呼吁各国央行实施更紧缩的政策，包括提高利率，使通胀回到目标水平。

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