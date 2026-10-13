Popyt na technologie sztucznej inteligencji wspierał wzrost gospodarczy Chin, Indii i innych krajów Azji, a handel związany z AI wyprzedzał ogólne tempo wzrostu światowego handlu. Główna ekonomistka MFW Silvana Tenreyro powiedziała o tym w Bangkoku w Tajlandii podczas dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, informuje Cyprus Mail.

Wkład AI w światowy handel

Według Tenreyro w latach 2023–2025 całkowity wolumen światowego handlu wzrósł o 8,3%, podczas gdy handel w sektorze AI zwiększył się o 29%. Bez segmentu związanego z AI całkowity wzrost światowego handlu wyniósłby jedynie 4,6%.

Określiła związany ze sztuczną inteligencją boom inwestycyjny i handlowy jako jeden z kluczowych czynników globalnego wzrostu. Jednocześnie, według jej oceny, łańcuchy dostaw dla AI są skoncentrowane w niewielkiej liczbie krajów i sektorów, co może tworzyć potencjalne wąskie gardła.

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Ryzyka dla stabilności finansowej

MFW zwrócił również uwagę na ryzyko korekty wycen rynkowych oraz cyberzagrożenia związane z AI, które mogą osłabić wzrost i zwiększyć ryzyko dla stabilności finansowej.

Podstawowa prognoza funduszu zakłada, że obecny boom będzie stopniowo wygasał. W innym scenariuszu MFW dopuszcza, że dłuższy wzrost w sektorze AI, przy rzeczywistym wzroście produktywności, mógłby ograniczać efekt inflacyjny. Jeśli jednak boom utrzyma się bez wzrostu produktywności, efekt gospodarczy będzie mniejszy, a inflacja wyższa. Tenreyro dodała, że fundusz aktualizuje badania dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na miejsca pracy.

Dług i polityka pieniężna

Główna ekonomistka MFW zaznaczyła również, że fundusz jest zaniepokojony wysokim poziomem zadłużenia. Wezwała kraje do zmniejszania deficytów budżetowych, a banki centralne do prowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki, w tym podnoszenia stóp procentowych, aby przywrócić inflację do poziomów docelowych.

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