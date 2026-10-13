W Rosji aresztowano korespondenta japońskiej gazety Hokkaido Shimbun, który pracował w Jużnosachalińsku. Według RMF24 Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, państwa-agresora, oświadczyła, że obywatel Japonii jest podejrzewany o szpiegostwo na rzecz japońskich służb specjalnych.

Zatrzymanie na Sachalinie

Według centrum informacyjnego FSB dziennikarz akredytowany przy rosyjskim MSZ został zatrzymany na terenie obwodu sachalińskiego krótko przed planowanym wylotem z kraju. Rosyjska służba specjalna twierdzi, że zbierał i przechowywał dane dotyczące „potencjału obronnego” Federacji Rosyjskiej.

FSB oświadczyła również, że dziennikarz rzekomo przekazywał te informacje na polecenie japońskiego wywiadu narodowego w celu wykorzystania ich przeciwko bezpieczeństwu państwowemu Rosji. Twierdzenia te stanowią stanowisko rosyjskiej służby specjalnej.

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Sprawę przekazano do Moskwy

Po przewiezieniu zatrzymanego do Moskwy pion śledczy FSB wszczął sprawę karną na podstawie artykułu 276 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, dotyczącego szpiegostwa. Lefortowski Sąd Rejonowy zastosował wobec obywatela Japonii środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Rosyjskie służby specjalne nie ujawniły publicznie tożsamości aresztowanego dziennikarza.

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