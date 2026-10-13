У Росії заарештували японського журналіста за підозрою у шпигунстві — RMF24

У Росії заарештували кореспондента японської газети Hokkaido Shimbun, який працював у Южно-Сахалінську. За даними RMF24, Федеральна служба безпеки Росії, держави-агресора, заявила, що громадянина Японії підозрюють у шпигунстві на користь японських спецслужб.

Затримання на Сахаліні

За повідомленням інформаційного центру ФСБ, акредитованого при МЗС Росії журналіста затримали на території Сахалінської області незадовго до запланованого вильоту з країни. Російська спецслужба стверджує, що він збирав і зберігав дані про «оборонний потенціал» Російської Федерації.

У ФСБ також заявили, що ці відомості журналіст нібито передавав за дорученням японської національної розвідки для використання проти державної безпеки Росії. Ці твердження є позицією російської спецслужби.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Справу передали до Москви

Після перевезення затриманого до Москви слідчий підрозділ ФСБ відкрив кримінальну справу за статтею 276 Кримінального кодексу РФ, що стосується шпигунства. Лефортовський районний суд обрав громадянину Японії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Особу заарештованого журналіста російські спецслужби публічно не розкрили.

Читай нас у