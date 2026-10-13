В России арестовали корреспондента японской газеты Hokkaido Shimbun, работавшего в Южно-Сахалинске. По данным RMF24, Федеральная служба безопасности России, государства-агрессора, заявила, что гражданин Японии подозревается в шпионаже в пользу японских спецслужб.

Задержание на Сахалине

По сообщению информационного центра ФСБ, аккредитованного при МИД России журналиста задержали на территории Сахалинской области незадолго до запланированного вылета из страны. Российская спецслужба утверждает, что он собирал и хранил данные об «оборонном потенциале» Российской Федерации.

В ФСБ также заявили, что журналист якобы передавал эти сведения по поручению японской национальной разведки для использования против государственной безопасности России. Эти утверждения являются позицией российской спецслужбы.

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Дело передали в Москву

После перевода задержанного в Москву следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ, касающейся шпионажа. Лефортовский районный суд избрал гражданину Японии меру пресечения в виде содержания под стражей.

Российские спецслужбы публично не раскрыли личность арестованного журналиста.

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