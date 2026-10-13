RPA wstrzymała przyjmowanie wniosków o azyl z powodu protestów — France 24
W Republice Południowej Afryki władze tymczasowo wstrzymały przyjmowanie wniosków dotyczących statusu uchodźcy i azylu.
Orzeczenie sądu
Napięcia w RPA nasiliły się po orzeczeniu sądu. Skłoniło ono rząd do otwarcia systemu składania wniosków dla wszystkich cudzoziemców, niezależnie od ich statusu prawnego w kraju.
Jednocześnie dostęp do systemu składania wniosków nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wniosków. Jak informuje France 24, każdy wniosek nadal wymaga zatwierdzenia.
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Protesty przy urzędach
Po orzeczeniu sądu przy kilku biurach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyły się protesty antyimigranckie. Z ich powodu władze tymczasowo wstrzymały procedury związane ze składaniem wniosków o status uchodźcy i azyl.
France 24 opublikował materiał wideo o sytuacji 13 października 2026 roku. Przygotowała go dziennikarka Eunice Masson.