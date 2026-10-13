В Южно-Африканской Республике власти временно приостановили прием заявлений о предоставлении статуса беженца и убежища.

Судебное решение

Напряженность в ЮАР усилилась после судебного решения. Оно побудило правительство открыть систему подачи заявлений для всех иностранных граждан независимо от их правового статуса в стране.

В то же время доступ к системе подачи заявлений не означает автоматического одобрения обращений. Как сообщает France 24, каждое заявление по-прежнему подлежит одобрению.

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Протесты у офисов

После судебного решения возле нескольких офисов Министерства внутренних дел прошли антииммигрантские протесты. Из-за них власти временно приостановили процедуры, связанные с подачей заявлений о предоставлении статуса беженца и убежища.

France 24 опубликовал видеоматериал о ситуации 13 октября 2026 года. Его подготовила журналистка Eunice Masson.

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