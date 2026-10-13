Спрос на технологии искусственного интеллекта поддержал экономический рост Китая, Индии и других стран Азии, а торговля, связанная с ИИ, опережала общие темпы мировой торговли. Об этом главный экономист МВФ Сильвана Тенрейро заявила в Бангкоке, Таиланд, на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Cyprus Mail.

Вклад ИИ в мировую торговлю

По словам Тенрейро, в 2023–2025 годах общий объем мировой торговли вырос на 8,3%, тогда как торговля в сфере ИИ — на 29%. Без связанного с ИИ сегмента общий рост мировой торговли составил бы лишь 4,6%.

Она назвала инвестиционный и торговый бум, связанный с искусственным интеллектом, одним из ключевых факторов глобального роста. В то же время цепочки поставок для ИИ, по ее оценке, сосредоточены в небольшом числе стран и секторов, что может создавать потенциальные узкие места.

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Риски для финансовой стабильности

В МВФ также обратили внимание на риски коррекции рыночных оценок и связанные с ИИ киберугрозы, которые могут ослабить рост и усилить риски для финансовой стабильности.

Базовый прогноз фонда предполагает, что нынешний бум будет постепенно затухать. В другом сценарии МВФ допускает, что более продолжительный рост в сфере ИИ при наличии реального повышения производительности мог бы сдерживать инфляционный эффект. Если же бум сохранится без прироста производительности, экономический эффект будет меньшим, а инфляция — выше. Тенрейро добавила, что фонд обновляет исследование о влиянии искусственного интеллекта на рабочие места.

Долг и денежно-кредитная политика

Главный экономист МВФ также отметила, что фонд обеспокоен высоким уровнем долга. Она призвала страны сокращать бюджетные дефициты, а центральные банки — проводить более жесткую политику, в частности повышать процентные ставки для возвращения инфляции к целевым показателям.

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