博伯特称伊朗战争有害——《国会山报》

美国共和党联邦众议员劳伦·博伯特在科罗拉多州的一场辩论中表示，她不希望与伊朗开战，并认为这场战争“在许多层面上”都是有害的。《国会山报》报道。

博伯特说：“我从未希望我们在伊朗作战。这在许多层面上都是有害的。”同时，她强调，总统唐纳德·特朗普是三军统帅，并非首位在其权限范围内动用武力的总统。

战争成本与燃油价格

博伯特承认战争代价高昂，并表示她从共和党人、独立选民和民主党人那里听到了希望结束战争的诉求。根据美国汽车协会的数据，周二美国普通汽油的平均价格达到每加仑约4.34美元，比一年前高出40%以上。

在CNN和SSRS于9月进行的一项调查中，64%的受访者表示，美国没有在针对德黑兰的军事行动中获胜；据该媒体报道，这一行动已持续超过七个月。

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围绕国会角色的争议

9News主持人凯尔·克拉克询问博伯特，国会正在为结束战争做什么。她回答说，立法者经常与战争部、总统及其政府讨论这一问题。博伯特还批评了由进步派民主党人发起的一次程序性投票，称其具有象征意义，并且她认为不会带来答案。

她的民主党对手、退役美国海军少将艾琳·劳巴赫指责博伯特拒绝支持众议院有关战争权力的决议，这些决议本应呼吁特朗普政府结束冲突。劳巴赫表示，她认为博伯特曾五次投票支持延续战争。

博伯特正在科罗拉多州第四国会选区竞选连任，该选区支持共和党人已超过10年。

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