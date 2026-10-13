Боберт назвала войну в Иране вредной — The Hill

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт во время дебатов в Колорадо заявила, что не хотела войны с Ираном и считает ее вредной «на многих уровнях». Об этом сообщает The Hill.

«Я никогда не хотела, чтобы мы воевали в Иране. Это было вредно на многих уровнях», — сказала Боберт. В то же время она подчеркнула, что президент Дональд Трамп является главнокомандующим и не первым президентом, применявшим силу в пределах своих полномочий.

Стоимость войны и цены на топливо

Боберт признала, что война обходится дорого, и заявила, что слышит от республиканцев, независимых избирателей и демократов желание ее завершить. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена обычного бензина в США во вторник достигла около 4,34 доллара за галлон — более чем на 40% выше, чем годом ранее.

В сентябрьском опросе CNN и SSRS 64% респондентов заявили, что США не побеждают в военной операции против Тегерана, которая, по данным издания, продолжается уже более семи месяцев.

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Спор о роли Конгресса

Модератор 9News Кайл Кларк спросил Боберт, что Конгресс делает для завершения войны. Она ответила, что законодатели регулярно обсуждают этот вопрос с Министерством войны, президентом и его администрацией. Боберт также раскритиковала процедурное голосование, инициированное прогрессивными демократами, назвав его символическим и таким, которое, по ее мнению, не даст ответа.

Ее соперница от Демократической партии, отставной контр-адмирал ВМС США Эйлин Лаубахер, обвинила Боберт в отказе поддержать резолюции Палаты представителей о военных полномочиях, которые должны были призвать администрацию Трампа завершить конфликт. По словам Лаубахер, Боберт, по ее убеждению, пять раз голосовала за продолжение войны.

Боберт баллотируется на переизбрание в 4-м избирательном округе Колорадо, который более 10 лет поддерживает республиканцев.

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