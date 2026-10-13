Boebert nazwała wojnę w Iranie szkodliwą — The Hill

Republikanka z Izby Reprezentantów USA Lauren Boebert podczas debaty w Kolorado oświadczyła, że nie chciała wojny z Iranem i uważa ją za szkodliwą „na wielu poziomach”. Informuje o tym The Hill.

„Nigdy nie chciałam, żebyśmy byli w stanie wojny w Iranie. Było to szkodliwe na wielu poziomach” — powiedziała Boebert. Jednocześnie podkreśliła, że prezydent Donald Trump jest głównodowodzącym i nie jest pierwszym prezydentem, który użył siły w ramach swoich uprawnień.

Koszty wojny i ceny paliwa

Boebert przyznała, że wojna jest kosztowna, i stwierdziła, że słyszy od republikanów, niezależnych wyborców i demokratów pragnienie jej zakończenia. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego średnia cena zwykłej benzyny w USA we wtorek wyniosła około 4,34 dolara za galon — o ponad 40% więcej niż rok wcześniej.

W przeprowadzonym we wrześniu sondażu CNN i SSRS 64% respondentów stwierdziło, że USA nie wygrywają operacji wojskowej przeciwko Teheranowi, która, według medium, trwa już ponad siedem miesięcy.

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Spór o rolę Kongresu

Moderator 9News Kyle Clark zapytał Boebert, co Kongres robi, aby zakończyć wojnę. Odpowiedziała, że ustawodawcy regularnie omawiają tę kwestię z Departamentem Wojny, prezydentem i jego administracją. Boebert skrytykowała również głosowanie proceduralne zainicjowane przez postępowych demokratów, nazywając je symbolicznym i takim, które, jej zdaniem, nie przyniesie odpowiedzi.

Jej demokratyczna rywalka, emerytowana kontradmirał U.S. Navy Eileen Laubacher, oskarżyła Boebert o odmowę poparcia rezolucji Izby Reprezentantów w sprawie uprawnień wojennych, które miałyby wezwać administrację Trumpa do zakończenia konfliktu. Według Laubacher Boebert, jej zdaniem, pięć razy głosowała za kontynuowaniem wojny.

Boebert ubiega się o reelekcję w 4. okręgu wyborczym Kolorado, który od ponad 10 lat popiera republikanów.

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