美国总统唐纳德·特朗普在10月27日选举前没有公开支持以色列总理本雅明·内塔尼亚胡。在接受《时代》杂志采访时，他三次回避就支持这位以色列总理作出直接回答，不过他积极评价了内塔尼亚胡在2023年10月7日哈马斯领导的针对以色列南部袭击之前的领导表现。

半岛电视台报道了这一消息。当被问及“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特时，特朗普表示，他没有听说过关于此人的任何坏消息。

没有直接支持的长期联盟

内塔尼亚胡的利库德集团及其领导的极右翼联盟将与艾森科特寻求组建的反对派阵营竞争。阿拉伯中心华盛顿特区“巴勒斯坦/以色列”项目负责人优素福·穆奈耶尔认为，鉴于特朗普与内塔尼亚胡关系的历史及其此前对右翼盟友的支持，特朗普公开表现出的克制十分引人注目。

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在第一个总统任期内，特朗普将美国驻以色列大使馆迁至耶路撒冷，承认以色列吞并戈兰高地，退出2015年伊朗核协议，并促成以色列与阿拉伯国家之间达成关系正常化协议。2025年1月重返白宫后，他还呼吁在腐败案中赦免内塔尼亚胡，并至少七次在白宫接待他。

政治背景的变化

国际危机组织分析人士梅拉夫·宗塞恩将特朗普的谨慎，尤其与其政府内部围绕内塔尼亚胡政府的分歧，以及美国中期选举前共和党内更广泛的分裂联系起来。她表示，副总统J.D.万斯曾公开反对内塔尼亚胡在试图说服美国打击伊朗一事中所扮演的角色。

以色列民主研究所6月公布的一项民调显示，44%的犹太裔以色列人认为，以色列安全是特朗普的主要考量之一，而3月这一比例为61%。宗塞恩还指出，内塔尼亚胡在本轮选举周期中没有使用展示其与特朗普关系密切的广告牌，而是着重强调以色列在地区和国际上的对手。

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